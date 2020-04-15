Karlıova'da Vefa Sosyal Destek Grubu köy köy gezip ihtiyaçları karşılıyor - Son Dakika

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçeye bağlı köyleri tek tek gezip 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.



Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de valilik koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları gidermeye devam ediyor.Bu kapsamda Karlıova Kaymakamlığı bünyesinde görevli ekipler, Göynük, Toklular, Karabalçık köylerini gezerek vatandaşlara hem sosyal destek ödemelerini, hemde talep ettikleri ilaçlarını evlere ulaştırdı. Diğer ilçelerde de ekiplerin aynı çalışmayı aralıksız olarak sürdürdüğü bildirildi. - BİNGÖL