Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Yaralı Bulunan Kartala Tedavi

Karlıova'da Yaralı Bulunan Kartala Tedavi

29 dakika önce

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yaralı halde bulunan kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde tedaviye alındı.

Karlıova'da Yaralı Bulunan Kartala Tedavi, System.String[]
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yaralı halde bulunan kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde tedaviye alındı.

Balık avlanmaya giden Emrah Karakaya, doğada yaralı halde bulduğu kartalı iyileşmek umuduyla evine getirerek besledi. Durumunun kötüye gittiğini fark eden Karakaya, yaralı kartalı Karlıova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne götürüp, veteriner hekime teslim etti. Kanadına aldığı darbeden dolayı yaralandığı belirlenen kartal, veteriner tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tedavisi süren kartalın, iyileşmesinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

- Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:04 Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Bingöl, Karlıova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Kendisine Kumpas Kurulduğunu İddia Ederek İstifa Etti Enflasyon Verilerinin Kesinleşmesiyle Birlikte Konut Kiralarına Yapılacak Zam Oranı da Belli Oldu

Son Dakika! Suudi Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı Cinayetine Karışan 5 Sanık Hakkında İdam İstedi Son Dakika! MHP, Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 13:33:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Yaralı Bulunan Kartala Tedavi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]