Karlıova'da Yine Kar Yağışı Etkili Olmaya Başladı
1 saat önce
Son yılların en çetin kışını yaşayan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren kar yağışı tekrar etkili olmaya başladı.
Son yılların en çetin kışını yaşayan Bingöl
'ün Karlıova
ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren kar yağışı tekrar etkili olmaya başladı.
İlk karın 52 gün önce düştüğü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, sabah kar yağışı tekrar başladı. Sabah
erken saatlerde başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe kısa sürede beyaza büründü. Daha önce belediye ekipleri tarafından ilçenin temizlenen tüm yolları tekrar karla kaplandı. Sabah iş yerlerini açan esnaflar ilk olarak kar temizliği yaptı. Belediye ekipleri de sabahın erken saatlerinden harekete geçerek karla mücadele çalışmasına başladı. İlçeye bağlı 5 köy yolu ise kar nedeniyle tekrar ulaşıma kapandı.
İlçe sakinleri, bu yıl kar yağışının hiç durmadığını, sürekli yağdığını ifade etti. - BİNGÖL
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:48 Kaynak: İHA
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