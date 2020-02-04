Karlıova'da yoğun kar nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika
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Karlıova'da yoğun kar nedeniyle okullar tatil edildi

7 saat önce

Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçelerinde yoğun kar yağışı başladı, Karlıova'da kar nedeniyle okullar bugün için tatil edildi.

Karlıova'da yoğun kar nedeniyle okullar tatil edildi, System.String[]

Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçelerinde yoğun kar yağışı başladı, Karlıova'da kar nedeniyle okullar bugün için tatil edildi.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl'ün ilçelerinde yoğun kar yağışı yeniden etkisini gösterdi. Karla birlikte belirli yerlerde tipi de etkili olmaya başladı. Kışın en çok kar yağışının olduğu Karlıova ilçesi de tamamen beyaza büründü. Sabaha karşı başlayan kar ve tipi nedeniyle Karlıova'nın genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği öğrenildi.


Öte yandan şuana kadar ilçeye bağlı 10'dan fazla köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Kar yağışının etkisini göstermeye devam edeceği bildirildi. - BİNGÖL

Karlıova, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:26 Kaynak: İHA
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