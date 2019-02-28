Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Yoğun Kar Yağışı

Karlıova'da Yoğun Kar Yağışı

1 saat önce

- Yoğun kar yağışı ve tipi Belediye ekiplerin yoğun çalışması Belediye kar küreme ekip şefi Hüseyin Doğan'ın konuşması İş makinesinin çalışması Bir vatandaşla röportaj BİNGÖL- Bingöl'de yoğun kar yağışı etkili oldu.

- Yoğun kar yağışı ve tipi
Belediye ekiplerin yoğun çalışması
Belediye kar küreme ekip şefi Hüseyin Doğan'ın konuşması
İş makinesinin çalışması
Bir vatandaşla röportaj BİNGÖL- Bingöl'de yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:55 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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