Karlıova'da Yoğun Kar Yağışı
1 saat önce
- Yoğun kar yağışı ve tipi Belediye ekiplerin yoğun çalışması Belediye kar küreme ekip şefi Hüseyin Doğan'ın konuşması İş makinesinin çalışması Bir vatandaşla röportaj BİNGÖL- Bingöl'de yoğun kar yağışı etkili oldu.
- Yoğun kar yağışı ve tipi
Belediye ekiplerin yoğun çalışması
Belediye kar küreme ekip şefi Hüseyin Doğan
'ın konuşması
İş makinesinin çalışması
Bir vatandaşla röportaj BİNGÖL- Bingöl
'de yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar
, tipi ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:55 Kaynak: AA
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