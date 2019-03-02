Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Yoğun Kar Yağışı

Karlıova'da Yoğun Kar Yağışı

42 dakika önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yeniden başlayan yoğun kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Karlıova'da Yoğun Kar Yağışı, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yeniden başlayan yoğun kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Karlıova ilçesinde tekrar başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Belediye ekiplerinin 2 günlük çalışması sonucu açılan mahalle yolları kar yağışı sonucu yeniden kapandı.

Kar ve tipi dolayısıyla belediye ekipleri kar küreme araçlarıyla kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Belediye yetkilileri, kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuz duruma karşı teyakkuz halinde olduklarını vurgulayarak, çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:42 Kaynak: AA

Bingöl, Karlıova, Kar, Güncel
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