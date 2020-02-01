Karlıova'da yoğun kar yağışı ve tipi - Son Dakika

Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Karlıova ilçesinde iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı yerini tipiye bıraktı.

Özel İdare ekiplerinin kar yağışından dolayı kapanan ve ulaşıma açtığı köy yolları tipi nedeniyle yeniden kapandı. Ekiplerin, kapanan yolları açmak için çalışması sürüyor.