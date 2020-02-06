Karlıova'da yoğun sis etkili oldu - Son Dakika
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Karlıova'da yoğun sis etkili oldu

6 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir haftadır devam eden yoğun kar yağışı ve tipiden sonra sis hakim oldu.

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir haftadır devam eden yoğun kar yağışı ve tipiden sonra sis hakim oldu.

İlçede kar yağışının ardından meydana gelen sisten dolayı trafikte aksamalar yaşandı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Bingöl- Erzurum kara yolunda sürücüler güçlükle ilerledi.

Bazı sürücüler, yüksek kesimlerde görüş mesafesinin azalması üzerine bir süre yolda beklemek zorunda kaldı.

Karayolları ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için Bingöl-Erzurum kara yolunda yol açma ve tuzlama çalışması yaptı.

Karlıova, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:28 Kaynak: AA
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