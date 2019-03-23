Karlıova'da Yol Açma Çalışması
1 saat önce
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.
Bingöl
'ün Karlıova
ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.
Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu ulaşıma kapanan köy yolları karla mücadele ekipleri tarafından açıldı.
İlçeye 22 kilometre uzaklıkta olan Hasanova köyünün Burmataşı mezrasının yolu da ulaşıma açıldı.
İlçeye bağlı tüm köy yolların ulaşıma açıldığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:00 Kaynak: AA
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