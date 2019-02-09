Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Yola Çığ Düştü, Evin Çatısı Kardan Çöktü

Karlıova'da Yola Çığ Düştü, Evin Çatısı Kardan Çöktü

1 saat önce

Bingöl'ün Karlıova-Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan yolun iki farklı noktasına çığ düştü.

Karlıova'da Yola Çığ Düştü, Evin Çatısı Kardan Çöktü, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova-Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan yolun iki farklı noktasına çığ düştü. İlçeye bağlı bir köyde de kar nedeniyle bir evin çatısı çöktü.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 3 metreye ulaştı. Karlıova ve Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan Kızılçubuk ile Kaynarpınar köyü yolunda da farklı iki noktaya çığ düştü. Düşen çığlar nedeniyle yol kapandı, güzergah üzerinde bulunan araçlar yolda kaldı. Durumun Özel İdare ekiplerine bildirilmesi üzerine yol, kardan temizlenerek açıldı.

Evin çatısı kardan çöktü

Öte yandan, Karlıova ilçesine bağlı Halifan köyünde de kara dayanamayan bir evin çatısı çöktü. Çökme sonucu çatıda hasar oluşurken, olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı bildirildi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:20 Kaynak: İHA

Kızılçubuk, Yedisu, Bingöl, Karlıova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Hafta Sonu Uyarısı! Şiddetli Yağış Bekleniyor Kartal'da Çöken Binadan Yaralı Olarak Kurtulan Kadın, Yaşadıklarını Anlattı: Eşim Yanımda Can Verdi

Babası Tarafından Zorla Evlendiren Genç Kadın, Canlı Yayında İsyan Etti: Ben Yaşadım, Kardeşlerim Yaşamasın Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 18'e Yükseldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 19:48:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Yola Çığ Düştü, Evin Çatısı Kardan Çöktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]