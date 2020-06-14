Karlıova'daki deprem - Yıkılan yapılar (3) - Son Dakika
Karlıova'daki deprem - Yıkılan yapılar (3)
Sokaklarda toplanan vatandaşlar Yıkılan evlerin görüntülenmesi BİNGÖL - Saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerindeki 10 evde çökme meydana geldi.
Sokaklarda toplanan vatandaşlar
Yıkılan evlerin görüntülenmesi BİNGÖL - Saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerindeki 10 evde çökme meydana geldi.
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15.06.2020 02:18:13. #1.13#
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