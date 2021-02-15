Karlıova'daki köy okullarında yüz yüze eğitime başlandı - Son Dakika

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki köy okullarında da yüz yüze eğitime başlandı.

Karlıova ilçesine bağlı köylerde öğrenciler uzun bir aradan sonra okullarına kavuştu.

Okul yönetimlerince okullarda salgına ilişkin gerekli tedbirler alındı.

Yüz yüze eğitim öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlayan okullardan biri de Kalencik Yatılı İlköğretim Bölge Okulu oldu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrencilere tedbirlerle ilgili uyarılarda bulunuldu.

Öğrencilerin heyecanlı ve sevinçli olduğu görüldü.