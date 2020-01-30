Karlıova'dan depremzedelere yakacak desteği - Son Dakika
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Karlıova'dan depremzedelere yakacak desteği

15 dakika önce

Karlıova'dan depremzedelere yakacak desteğinde bulunuldu.

Karlıova'dan depremzedelere yakacak desteği, System.String[]

Karlıova'dan depremzedelere yakacak desteğinde bulunuldu.

Yedisu Belediye Başkanı Ömer İsen, depremzedelere destek için başlattıkları kampanyaya vatandaşların yoğun katılım gösterdiğini işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu soğuk günlerde dışarıda çadırlarda kalan vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duyduğu yardımın yakacak olduğunu düşündük. Kaymakamımız Oğuzhan Ocak beyin büyük desteğiyle başlatılan odun gönderme kampanyamıza ilçe halkımız duyarlılık göstererek iki kamyon odun topladık. Topladığımız odunlar deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı."

Ömer İSEN, Karlıova, Yedisu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:34 Kaynak: AA
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