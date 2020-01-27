Karlıova'dan depremzedelere yardım - Son Dakika
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Karlıova'dan depremzedelere yardım

6 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki vatandaşlar, belediye öncülüğünde depremzedelere çeşitli yardımlar gönderdi.

Karlıova'dan depremzedelere yardım, System.String[]

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki vatandaşlar, belediye öncülüğünde depremzedelere çeşitli yardımlar gönderdi.


24 Ocak Cuma günü Elazığ'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Bingöl'den de depremzedelere çeşitli yardımlar gönderildi.


Bu kapsamda bir yardım kampanyası başlatan Karlıova Belediye Başkanlığı, vatandaşların da desteğiyle kamyonet dolusu yardımı Elazığ'a gönderdi. Yardımların devam edeceğini söyleyen Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, yaşanan sıkıntıları çok iyi bildiklerini aktardı. Bingöl, "Elazığlı kardeşlerimizin bugün yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Sağ olsun duyarlı Karlıovalı vatandaşlarımız yardım kampanyamıza destek verdiler. Bugün yardımlarımızın bir kısmını gönderdik. Önümüzdeki günlerde yardımlarımızı göndermeye devam edeceğiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileriz" diye konuştu. - BİNGÖL

Karlıova, Elazığ, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:26 Kaynak: İHA
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