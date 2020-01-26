Karlıova'dan Elazığ depremzedelerine yardım - Son Dakika
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Karlıova'dan Elazığ depremzedelerine yardım

6 saat önce

Karlıova Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Karlıova'dan Elazığ depremzedelerine yardım, System.String[]

Karlıova Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Belediye Başkanı Veysi Bingöl, yaptığı açıklamada, depremden duyduğu üzüntüyü dle getirdi.

Bingöl, şunları kaydetti:

"Yıllarca deprem korkusu ve deprem acısını çeken ilçemiz yaptığımız yardım çağrısıyla adeta Elazığ için seferber oldular. Vatandaşlarımızın getirdikleri yardımları belediyemizde topladıktan sonra toplu halde Elazığ'a göndereceğiz. Bugün yardım sırası en çok bizde, çünkü başımıza gelen deprem afetinde bize yardım elini uzatan komşumuz Elazığ'a yardım etmek bizim için bir vefa borcudur."

Karlıova Yıldırımspor Kulübü sporcuları da kendilerine ait yatak ve battaniyeleri Elazığ halkına gönderdi.

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:10 Kaynak: AA
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