Karlıova Devlet Hastanesi başhekimi değişti - Son Dakika

Karlıova Devlet Hastanesi başhekimi değişti
6 saat önce
Karlıova Devlet Hastanesinde Başhekimliğine Zehra Bingöl atandı.
Karlıova Devlet Hastanesinde Başhekimliğine Zehra Bingöl atandı.
Bir süre önce eski başhekim Şakir Mehmet'in tayininin çıkmasının ardından boşalan göreve aynı hastanede görev yapan Zehra Bingöl atandı.
Bingöl, hastanede kaliteli hizmet sunulması için çaba göstereceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:00 Kaynak: AA
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