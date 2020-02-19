Karlıova ilçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karlıova ilçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı - Son Dakika

Karlıova ilçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

7 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

Karlıova ilçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı, System.String[]

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışın ardından kar kalınlığı bir metreye ulaşırken ilçenin yüksek kesimlerindeki bazı evler kara gömüldü.

Kaymakamlık İlçe Özel İdaresi yetkilileri, kar yağışı nedeniyle kapalı 47 köy yolundan 45'ini ulaşıma açtıklarını, yeniden başlayan kar yağışı nedeniyle ise açılan yolların tekrar ulaşıma kapandığını bildirdi.

Yetkililer, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.

Karlıova Belediyesi ekipleri ise ilçe merkezinde ana caddeleri ve ara sokakları temizledikten sonra mahallerde biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

Karayolları ekipleri de Bingöl- Erzurum kara yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürerek buzlanmaya karşı sürekli tuzlama yapıyor.

Kaymakamlık, Karlıova, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Teröristbaşı Bahoz Erdal'ın koruması teslim oldu Morgda cenazeler karıştı, mezar açıldı Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den deprem fırtınasının yaşandığı Manisa ve çevresini rahatlatan deprem tahmini

Son Dakika Haberleri
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi
20:46 Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyadaki paylaşımıyla Kim Kardashian'a benzetildi
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 22:13:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karlıova ilçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]