Karlıova'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Karlıova ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören yapıldı.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törende, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yapıldı.
Törene, Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Belediye Başkanı Veysi Bingöl, kurum temsilcileri ve gaziler katıldı.
Törenin ardından Karlıova Kaymakamlığı tarafından gaziler onuruna yemek verildi.
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