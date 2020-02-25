Karlıova ilçesinde şiddetli tipi yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan şiddetli tipi nedeniyle bazı yerleşim yerlerine ulaşım sağlanamıyor.

İlçede yaklaşık 1 haftadır duran kar yağışı yeniden başladı. Gün içerisinde etkili olan yoğun kar yağışı akşam saatlerinde yerini şiddetli tipiye bıraktı.

Kar yağışı ve tipi ilçede yaşamı olumsuz etkilerken ilçeye bağlı bazı yerleşim yerlerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerince, köy ve mezra yollarının ulaşıma açılması için yoğun bir çalışma sürdürülüyor.

İlçe merkezinde de belediye ekipleri, kar küreme çalışması yapıyor.