KARLIOVA, KARA TESLİM - Son Dakika
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KARLIOVA, KARA TESLİM

14.03.2022 10:37

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 20 köy ile 15 mezranın yolu, ulaşıma kapandı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 20 köy ile 15 mezranın yolu, ulaşıma kapandı.

Karlıova'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Okulların tatil edildiği ilçede, çoğu esnaf iş yerini açmadı. Evlerinde çıkanlar, tipi nedeniyle yürümekte güçlük çekti. 20 köy ile 15 mezra yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Bingöl- Erzurum kara yolundaki geçişlere de kontrollü izin veriliyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

KARLIOVA, KARA TESLİM
KARLIOVA, KARA TESLİM
KARLIOVA, KARA TESLİM
KARLIOVA, KARA TESLİM
KARLIOVA, KARA TESLİM
KARLIOVA, KARA TESLİM
KARLIOVA, KARA TESLİM
KARLIOVA, KARA TESLİM

YORUMLAR
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Karlıova'da tipi yaşamı olumsuz etkiliyor Karlıova'da tipi yaşamı olumsuz etkiliyor Bingöl'de kapalı 94 köy yolunda çalışma sürüyor Bingöl'de kapalı 94 köy yolunda çalışma sürüyor

Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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