Son Dakika Haberleri: Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin'den Köylere Ziyaret

Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin'den Köylere Ziyaret

17 dakika önce

Bingöl'ün Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin'den Köylere Ziyaret, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Yetgin, ilçeye bağlı Hasanova, Serpmekaya, Sakaören, Bağlıisa ve Ulukapı köylerinde incelemelerde bulundu.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Yetgin yaptığı açıklamada, köy yollarının ulaşıma açılmasının ardından ziyaretlere ağırlık verdiklerini belirtti.

İlçeye bağlı tüm köyleri defalarca ziyaret ettiğini vurgulayan Yetgin, vatandaşlarla sürekli irtibat halinde olacaklarını aktardı.

Yetgin, "Devletimiz şartlar ne olursa olsun sizlere hizmet etmemiz için bizleri görevlendirdi. Bu yıl bildiğiniz üzere kış aylarında hava koşulları büyük sıkıntılar yaşattı. Bu sıkıntıları gidermek için elimizdeki imkanlarla karla mücadeleyi yüksek düzeyde tutmaya çalıştık. Masa başında köylülerin sorunlarını dinlemek yerine buraya gelerek köylülerimizin sıkıntılarını yerinde görmek amacımız." diye konuştu.

Yetgin'e ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Bülent Çırağ, İlçe Emniyet Müdürü Celalettin Cenk Katırcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yıldız, İlçe Özel İdare Müdürü Bayram Sünbül ve SYDV Müdürü Özgür Değirmenci de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:19 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bingöl'de Şiddetli Deprem Kartal'da Çöken Binada Ölen ve Yaralananların Kimlikleri Belli Oldu

Rize'de Caminin Altından Geçen Köy Yolu, Görenleri Hayrete Düşürüyor Ihlamurun Kilosu 200 Liraya Satılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 15:36:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin'den Köylere Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]