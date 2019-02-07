Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin'den Köylere Ziyaret

Bingöl
'ün Karlıova
Kaymakamı Levent Yetgin, köy ziyaretlerini sürdürüyor.
Yetgin, ilçeye bağlı Hasanova, Serpmekaya, Sakaören, Bağlıisa ve Ulukapı köylerinde incelemelerde bulundu.
Vatandaşların sorunlarını dinleyen Yetgin yaptığı açıklamada, köy yollarının ulaşıma açılmasının ardından ziyaretlere ağırlık verdiklerini belirtti.
İlçeye bağlı tüm köyleri defalarca ziyaret ettiğini vurgulayan Yetgin, vatandaşlarla sürekli irtibat halinde olacaklarını aktardı.
Yetgin, "Devletimiz şartlar ne olursa olsun sizlere hizmet etmemiz için bizleri görevlendirdi. Bu yıl bildiğiniz üzere kış aylarında hava koşulları büyük sıkıntılar yaşattı. Bu sıkıntıları gidermek için elimizdeki imkanlarla karla mücadeleyi yüksek düzeyde tutmaya çalıştık. Masa başında köylülerin sorunlarını dinlemek yerine buraya gelerek köylülerimizin sıkıntılarını yerinde görmek amacımız." diye konuştu.
Yetgin'e ziyaretlerinde İlçe Jandarma
Komutanı Bülent Çırağ, İlçe Emniyet Müdürü Celalettin Cenk Katırcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yıldız
, İlçe Özel İdare Müdürü Bayram Sünbül ve SYDV Müdürü Özgür Değirmenci de eşlik etti.