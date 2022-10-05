Karlıova Kaymakamı Gilan, köyleri ziyaret etti - Son Dakika
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Karlıova Kaymakamı Gilan, köyleri ziyaret etti

05.10.2022 12:34
Karlıova Kaymakamı Gilan, köyleri ziyaret etti

Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Azizan, Hacılar, Halifan, Göynük ve Kalencik köylerini ziyaret etti.

Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Azizan, Hacılar, Halifan, Göynük ve Kalencik köylerini ziyaret etti.

Köylerde vatandaşlarla bir araya gelen, okul ve sağlık ocaklarını ziyaret eden Gilan, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

Gilan, "Devlet bizleri sizlere hizmet etmek için gönderdi. Bizler de sorunları ve talepleri yerinde dinlemek için buradayız. Hizmet konusunda çalışmalarımızı hızlandırdık. Şu an bir çok köyümüzde yol, su, kanalizasyon ve kilitli parke çalışmalarımız devam ediyor. Talep ettiğiniz hizmetler yapılıncaya kadar sahada olacağız." dedi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karlıova Kaymakamı Gilan, köyleri ziyaret etti - Son Dakika

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