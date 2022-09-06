Karlıova Kaymakamı Gilan köyleri ziyaret etti

Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, köyleri ziyaret etti.

Kaymakam Gilan, Geçitli, Sarıkuşak, Viranşehir, Harmantepe, Çiftlik ve Molaşakir köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla görüştü.

Köylerde yapımı devam eden ve biten hizmetleri inceleyen Gilan, hizmet konusunda her köye bir dokunuşları olacağını söyledi.

Sorunları dinlemek için köyleri ziyaret ettiğini aktaran Gilan, şöyle konuştu:

"Başta Kaymakamlık olmak üzere tüm kurumlarımızın kapıları vatandaşımıza açık. İstediğiniz zaman gelip bizlerle görüşebilirsiniz. Maddi durumu iyi olmayıp, bildiğiniz, eş, dost ve akrabanız varsa mutlaka bizlere bildirin lütfen. Devletimiz büyüktür. Her vatandaşın sorunuyla tek tek ilgilenecek güçtedir."