Karlıova Kaymakamı Gilan'dan köy ziyaretleri

Karlıova Kaymakamı Tufan bağır Gilan, köyleri ziyaret etti.

Kaymakam Gilan, Kaynarpınar, Kızılçubuk, Sarıkuşak, Ortaköy, Ilıpınar, Kazanlı ve Çatak köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçeye yeni atandığını, vatandaşlarla tanışmak ve sorunları dinlemek için köyleri ziyaret ettiğini aktaran Gilan, hizmet için köy köy gezeceklerini söyledi.

Tespit ettikleri sorunları gidermeye çalışacaklarını ifade eden Gilan, "Her köye hizmet adına bir dokunuşumuz olacaktır. Başta Kaymakamlık olmak üzere tüm kurumlarımızın kapıları vatandaşımıza açıktır. İstediğiniz zaman gelip bizlerle görüşebilirsiniz." dedi.