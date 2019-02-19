Son Dakika Haberleri: Karlıova Kaymakamı Yetgin'den Güvenlik Güçlerine Ziyaret

Karlıova Kaymakamı Yetgin'den Güvenlik Güçlerine Ziyaret

17 dakika önce

Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin, Kaynarpınar Jandarma Karakolunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Karlıova Kaymakamı Yetgin'den Güvenlik Güçlerine Ziyaret, System.String[]
Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin, Kaynarpınar Jandarma Karakolunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Beraberinde bazı kurum amirleriyle askerlere moral vermek için Kaynarpınar köyünde bulunan karakolu ziyaret eden Kaymakam Yetgin, Mehmetçikle bir süre sohbet etti.

Yetgin, karakolun genel durumu hakkında bilgi alarak, personele başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:18 Kaynak: AA

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