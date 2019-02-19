Karlıova Kaymakamı Yetgin'den Güvenlik Güçlerine Ziyaret
17 dakika önce
Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin, Kaynarpınar Jandarma Karakolunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Karlıova
Kaymakamı Levent Yetgin, Kaynarpınar Jandarma
Karakolunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Beraberinde bazı kurum amirleriyle askerlere moral vermek için Kaynarpınar köyünde bulunan karakolu ziyaret eden Kaymakam Yetgin, Mehmetçikle bir süre sohbet etti.
Yetgin, karakolun genel durumu hakkında bilgi alarak, personele başarılar diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:18 Kaynak: AA
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