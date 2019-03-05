Son Dakika Haberleri: Karlıova Kaymakamı Yetgin, Köyleri Ziyaret Etti

Karlıova Kaymakamı Yetgin, Köyleri Ziyaret Etti

41 dakika önce

Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin, yoğun kar yağışına rağmen köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Karlıova Kaymakamı Yetgin, Köyleri Ziyaret Etti, System.String[]
Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin, yoğun kar yağışına rağmen köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Yetgin, ilçeye bağlı Yoncalık ve Kantarkaya köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Yetgin, ziyaret etmeyecekleri köy kalmayacağını, vatandaşlarla sürekli irtibat halinde olacaklarını söyledi.

Yetgin, "Devletimiz şartlar ne olursa olsun sizlere hizmet etmemiz için bizleri görevlendirdi. Son yılların en çetin kışını geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın bu zorlu kış şartlarında ne sıkıntılar çektiğini ve sorunlarını yerinde dinlemek için sizlerle bir araya geldik. Masa başında köylülerin sorunlarını dinlemek yerine buraya gelerek köylülerimizin sıkıntılarını yerinde görmektir amacımız." diye konuştu.

Kaymakam Yetgin'e ziyaretlerinde İlçe Emniyet Müdürü Celalettin Cenk Katırcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yıldız, İlçe Özel İdare Müdürü Bayram Sünbül ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Özgür Değirmenci de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:06 Kaynak: AA

Levent YETGİN, Karlıova, Güncel
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