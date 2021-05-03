Karlıova Kaymakamlığından uzman çavuşun bir kadını darbettiği iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Karlıova Kaymakamlığından uzman çavuşun bir kadını darbettiği iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması
03.05.2021 11:23
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde uzman çavuşun bir kadını darbettiği iddiasıyla ilgili adli ve idari soruşturma sürecinin başlatıldığı bildirildi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde uzman çavuşun bir kadını darbettiği iddiasıyla ilgili adli ve idari soruşturma sürecinin başlatıldığı bildirildi.
Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Karlıova'da uzman çavuş terörü" şeklindeki haber ve paylaşımlar üzerine açıklama gereğinin duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bahse konu olay üzerine Kaymakamlığımızca ivedi olarak araştırma yapılmış ve akabinde olay hakkında adli ve idari soruşturma süreci başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.
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