Karlıova Mart ayına da karla uyandı - Son Dakika
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Karlıova Mart ayına da karla uyandı

21 dakika önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün başlayan kar yağışı, Mart ayının ilk günü de etkili oldu, ilçe tamamen beyaza büründü.

Karlıova Mart ayına da karla uyandı, System.String[]

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün başlayan kar yağışı, Mart ayının ilk günü de etkili oldu, ilçe tamamen beyaza büründü.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezinin yaptığı uyarının ardından Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 1 Mart'ta da kar yağışı etkili oldu. Dün de etkili olan kar yağışının, bugün gece yarısından sonra da devam etmesi sonrası ilçe tamamen kara kaplandı. Mart ayının ilk gününde tamamen beyaza bürünen ilçede erken saatlerde uyanan esnaf, iş yerlerinin önünü temizledi. Vatandaşlar ise araçlarının üzerinde karı temizleyerek güne başladı.


Mart ayının ilk gününe karla uyandıklarını belirten yöre sakinlerinden Erkan Değirmenci, "Bugün 1 Mart yeni aya karla uyandık. Eskilerin dediği gibi Mart ayı kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır. Gerçekten yerinde ve doğru bir söz. Tecrübelerine dayanarak çok güzel söylemişler bunu" dedi.


Öte yandan, İl Özel İdare'den alınan bilgilere göre, hizmet ağı içinde bulunan köy yollarında herhangi bir olumsuzluğun olmadığı, yolların ulaşıma açık olduğu öğrenildi. - BİNGÖL

Karlıova, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:12 Kaynak: İHA
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