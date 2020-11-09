Karlıova'nın dağlarına ilk kar düştü, havalar soğudu - Son Dakika

Karlıova'nın dağlarına ilk kar düştü, havalar soğudu

09.11.2020 10:57

- Karlıova'nın dağlarına ilk kar düştü, havalar soğudu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü.

- Karlıova'nın dağlarına ilk kar düştü, havalar soğudu

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Havaların da soğuduğu ilçede ise sobalar kurularak yakıldı.

Bingöl'de yılın 6 ayının kış geçtiği Karlıova ilçesinde yüksek kesimlere kar yağmaya başladı. 3 bin 200 rakımlı Bingöl ve Kartal Dağları'na yağan mevsimin ilk karı, ilçede hava sıcaklığını geceleri -7'lere gündüzleri ise 2 dereceye kadar düşürdü. Kış aylarının hazırlıklarının tamamlandığı ilçede, kahvehanelere de sobalar kurularak, yakılmaya başladı.

İlçe sakinlerinden Ali Bulki, "Karlıova yüksek kesimlerinden dolan Bingöl ve Kartal dağlarına kar düştü. Geceleri bayağı bir soğuk oluyor, gece eksi 7'lere kadar iniyor. İlçede güneş olmasına rağmen gündüz 2 derece"dedi.

Karlıova'nın dağlarına ilk kar düştü, havalar soğudu
Karlıova'nın dağlarına ilk kar düştü, havalar soğudu
Karlıova'nın dağlarına ilk kar düştü, havalar soğudu
Karlıova'nın dağlarına ilk kar düştü, havalar soğudu

Karlıova, Kartal, Bingöl, kar, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karlıova'nın dağlarına ilk kar düştü, havalar soğudu - Son Dakika


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