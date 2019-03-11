Karlıova'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun Yıl Dönümü
22 dakika önce
Bingöl'ün Karlıova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen, Kaymakam Levent Yetgin, Belediye Başkanı Veysi Bingöl, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bülent Çırağ, İlçe Emniyet Müdürü Celalettin Cenk Katırcıoğlu'nun katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törenden sonra Karlıova Sudurağı Köyü Şehitliğindeki anıta çelenk sunuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:40 Kaynak: AA
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