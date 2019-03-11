Son Dakika Haberleri: Karlıova'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun Yıl Dönümü

Karlıova'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun Yıl Dönümü

22 dakika önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Karlıova'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun Yıl Dönümü, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı.


Hükümet Konağı önünde düzenlenen, Kaymakam Levent Yetgin, Belediye Başkanı Veysi Bingöl, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bülent Çırağ, İlçe Emniyet Müdürü Celalettin Cenk Katırcıoğlu'nun katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törenden sonra Karlıova Sudurağı Köyü Şehitliğindeki anıta çelenk sunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:40 Kaynak: AA

Veysi Bingöl, Hükümet, Bingöl, Karlıova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Türkiye'den ABD'nin S-400 Tehditlerine Cevap: Birilerinin Kaprisini Bekleyecek Değiliz İcradan Satılık 4 Yıldızlı Otel

Beykoz'daki Yalısı Nedeniyle Mahkemelik Olan Şarkıcı Ebru Gündeş Beraat Etti "Ezan Islıklandı" Diyen İktidara Yakın Gazeteci: Yanlış Bilgi Verdiğim İçin Özür Dilerim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 13:02:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karlıova'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun Yıl Dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]