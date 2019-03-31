Son Dakika Haberleri: Karlıova Seçmen, Kar Altında Sandığa Gitti

Karlıova Seçmen, Kar Altında Sandığa Gitti

1 saat önce

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde seçmenler, yoğun kar yağışı altında oylarını kullanıyor.

Karlıova Seçmen, Kar Altında Sandığa Gitti, System.String[]
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde seçmenler, yoğun kar yağışı altında oylarını kullanıyor.

Karlıova'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar, dün geceden beri ilçede etkili olan yoğun kar yağışı altında sandığa gitti. Kaymakamlık ve belediye koordinesinde kriz masası oluşturulan ilçede Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin tercihlerini yapan seçmenler, sonuçların hayırlı olmasını diledi. - Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:18 Kaynak: DHA

Bingöl, Karlıova, Güncel
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