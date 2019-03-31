Karlıova Seçmen, Kar Altında Sandığa Gitti
1 saat önce
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde seçmenler, yoğun kar yağışı altında oylarını kullanıyor.
BİNGÖL'ün Karlıova
ilçesinde seçmenler, yoğun kar yağışı altında oylarını kullanıyor.
Karlıova'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar, dün geceden beri ilçede etkili olan yoğun kar yağışı altında sandığa gitti. Kaymakamlık
ve belediye koordinesinde kriz masası oluşturulan ilçede Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin tercihlerini yapan seçmenler, sonuçların hayırlı olmasını diledi. - Bingöl
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:18 Kaynak: DHA
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