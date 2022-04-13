KARLIOVA'YA KAR GERİ GELDİ, İLÇE BEYAZA BÜRÜNDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

KARLIOVA'YA KAR GERİ GELDİ, İLÇE BEYAZA BÜRÜNDÜ

13.04.2022 00:07

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. Kar lastiklerini çıkaran sürücüler yolda kaldı. Karlıova ilçesinde gündüz saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artırarak devam eden kar yağışıyla ilçe beyaza büründü. Havaların düzelmesiyle birlikte kış lastiklerini çıkaran bazı sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Nisan ayının ortasında ilk defa böyle kar yağışı gördüğünü belirten Medin Akkol, Yoğun bir kar yağışı ile karşılaştık. Kömür ve odun da bitti, hayvanlar için yem de kalmadı. Allah yardımcımız olsun dedi.

KARLIOVA'YA KAR GERİ GELDİ, İLÇE BEYAZA BÜRÜNDÜ
KARLIOVA'YA KAR GERİ GELDİ, İLÇE BEYAZA BÜRÜNDÜ
KARLIOVA'YA KAR GERİ GELDİ, İLÇE BEYAZA BÜRÜNDÜ
KARLIOVA'YA KAR GERİ GELDİ, İLÇE BEYAZA BÜRÜNDÜ
KARLIOVA'YA KAR GERİ GELDİ, İLÇE BEYAZA BÜRÜNDÜ
KARLIOVA'YA KAR GERİ GELDİ, İLÇE BEYAZA BÜRÜNDÜ
KARLIOVA'YA KAR GERİ GELDİ, İLÇE BEYAZA BÜRÜNDÜ
KARLIOVA'YA KAR GERİ GELDİ, İLÇE BEYAZA BÜRÜNDÜ

YORUMLAR
500
Yüksek kesimler nisanda yağan karla beyaza büründü Yüksek kesimler nisanda yağan karla beyaza büründü AKSARAY, NİSAN AYINDA YAĞAN KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ AKSARAY, NİSAN AYINDA YAĞAN KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARLIOVA'YA KAR GERİ GELDİ, İLÇE BEYAZA BÜRÜNDÜ - Son Dakika


Son Dakika
00:40 Real Madrid-Chelsea çeyrek finali nefes kesti!
00:26 e-Devlet ve e-Nabız'ın hacklendiği iddia edildi!
00:05 İBB Sözcüsü Murat Ongun: Gönlümde yatan aday Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu
23:57 Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nden elendi! Villarreal yarı finalde
23:40 Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: Ukrayna tarafı İstanbul mutabakatına bağlı ve tutumunu değiştirmedi
23:33 Dünya devi Manchester City'nin Haaland'a çılgın teklifi dudak uçuklattı!
23:02 Antalya'da polis memuru, ormanlık alanda otomobilinin içinde ölü bulundu!
22:55 Zelenski, Rus yanlısı Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedçuk'un yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama geldi
22:44 Basın toplantısındaki manzara Hagi'yi çıldırttı!
22:42 Polisten HDP'li milletvekiline tepki: Bana şerefsiz diyemezsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 00:47:32. #1.11#
SON DAKİKA: KARLIOVA'YA KAR GERİ GELDİ, İLÇE BEYAZA BÜRÜNDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement