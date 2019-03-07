Son Dakika Haberleri: Karlıova'ya Kara Kış Geri Geldi

Karlıova'ya Kara Kış Geri Geldi

2 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Karlıova'ya Kara Kış Geri Geldi, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Karlıova ilçesinde dün geceden beri etkisini arttıran kar yağışı devam ediyor. Bu sabah kar yağışıyla uyanan ilçe halkı, Bu ilçeye cemrenin de faydası yok. Baharda bile kar ve tipiyle boğuşuyoruz diyerek ev ve işyerlerinin önünde biriken karları temizledi. Kar yağışı etkisini sürdürürken, ulaşımda aksamalar da meydana geldi. İlçeye bağlı 10 köy yolunun ulaşıma kapanmasıyla birlikte Karlıova Kaymakamlığı'na bağlı İlçe Özel İdare ekipleri, yolları açmak için çalışmalara başlattı. Karlıova Belediyesi'nin 2 aydır kar temizleme çalışması yaptığı ilçede, belediyenin temizlediği sokaklar tekrar karla kaplandı. Belediye Başkanı Veysi Bingöl, belediye olarak bugüne kadar kar temizleme çalışmalarına 600 bin lira harcadıklarını söyledi. Belediye olarak kar temizleme çalışmaları için ekiplerinin aralıksız çalıştığını ifade eden Başkan Bingöl, bu yıl kara kışın kendilerini çok fazla etkilediğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:37 Kaynak: DHA

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