Son Dakika Haberleri: Karlıova-Yedisu Arasında Bugün de Çığ Düştü

Karlıova-Yedisu Arasında Bugün de Çığ Düştü

1 saat önce

Karlıova-Yedisu arasında bugün de çığ düştüBİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan yolun iki noktasına bugün de çığ düştü.

Karlıova- Yedisu arasında bugün de çığ düştü

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan yolun iki noktasına bugün de çığ düştü.Dünde aynı bölgede 3 ayrı noktaya çığ düşmüştü.
Alınan bilgiye göre, Karlıova ve Yedisu ilçesini birbirine bağlayan Kızılçubuk ile Kaynarpınar köyü yakınlarında iki farklı noktaya çığ düştü. Çığ nedeniyle bazı araçlar araç mahsur kalırken, bölgeye iş makineleri sevk edildi.İş makineleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yol kardan temizlendi.
Dünde aynı bölgede 3 ayrı noktaya çığ düşmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:06 Kaynak: İHA

Bingöl, Yedisu, Karlıova, Güncel
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