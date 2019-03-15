Karlıova-Yedisu Arasında Bugün de Çığ Düştü
1 saat önce
Karlıova-Yedisu arasında bugün de çığ düştüBİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan yolun iki noktasına bugün de çığ düştü.
Karlıova- Yedisu
arasında bugün de çığ düştü
BİNGÖL - Bingöl
'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan yolun iki noktasına bugün de çığ düştü.Dünde aynı bölgede 3 ayrı noktaya çığ düşmüştü.
Alınan bilgiye göre, Karlıova ve Yedisu ilçesini birbirine bağlayan Kızılçubuk
ile Kaynarpınar köyü yakınlarında iki farklı noktaya çığ düştü. Çığ nedeniyle bazı araçlar araç mahsur kalırken, bölgeye iş makineleri sevk edildi.İş makineleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yol kardan temizlendi.
Dünde aynı bölgede 3 ayrı noktaya çığ düşmüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:06 Kaynak: İHA
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