Karlov suikastı davası 3 Mart'a ertelendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karlov suikastı davası 3 Mart'a ertelendi - Son Dakika

Karlov suikastı davası 3 Mart'a ertelendi

6 saat önce

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Mart'a erteledi.

Karlov suikastı davası 3 Mart'a ertelendi, System.String[]

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Mart'a erteledi.


Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve sanık yakınları katıldı. Bazı sanıklar ile tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS ile bağlantı kuruldu. Davanın bugünkü celsesinde tanık dinlenmesinin ardından sanık ve avukatlarının beyanları alındı. Tutuklu bulunan sanıklar tahliye ve beraat talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Mart'a erteledi.


Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı bir sergide saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş tarafından uğradığı suikast sonucu öldürülmüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suikasta ilişkin hazırlanan iddianamede sanıklar Fetullah Gülen, Şerif Ali Tekalan, Emrullah Uslu, Hamza Sevinç, Temel Alsancak, Murat Tokay, Ahmet Kılınçarslan, Salih Yılmaz, Şahin Söğüt, Ramazan Yücel, Cengiz Özkan, Cemal Karaata, Hüseyin Kötüce, Vehbi Kürşad Akalın, Hayreddin Aydınbaş ve Mustafa Timur Özkan'ın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "terör amaçlı tasarlayarak kasten öldürme" ve saldırıda yaralanan 3 kişiyi "terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından cezalandırılması istenmişti. Sanıklar Sercan Başar, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk, Sefa Kurnaz, Hasan Tunç, Ufuk Gül, Doğukan Söylemez, Bilal Dereli, Kaan Bülbül, Abdulsamet Kekeç, Burak Yusmak ve Ayşe Söğüt'e ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ceza verilmesi talep edilmişti. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:03 Kaynak: İHA
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