Son Dakika Haberleri: Karlov Suikastı Davasında 1 Sanık İçin Tutuklama Kararı

Karlov Suikastı Davasında 1 Sanık İçin Tutuklama Kararı

1 saat önce

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin açılan davada ara karar açıklandı.

Karlov Suikastı Davasında 1 Sanık İçin Tutuklama Kararı, System.String[]
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin açılan davada ara karar açıklandı. Mahkeme, dava sürecinde mahkeme huzurunda hazır bulunmayan tutuksuz sanık Abdulsamet Kekeç hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı bir sergide saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş tarafından uğradığı suikast sonucu öldürülmesine ilişkin 13'ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan davanın üçüncü celsesi tamamlandı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada tutuklu sanıklardan bazıları duruşmada hazır edilirken, bazı sanıklar da SEGBİS aracılığıyla katıldı. Toplam 3 gün süren davada bazı sanıklar ile avukatlarının savunmaları alındı.

Mahkeme heyeti, dava için belirlenen sürenin tamamlanması nedeniyle Cumhuriyet savcısına söz hakkı verdi. Mütalaasını veren savcı, tutuklu 13 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dava sürecinde mahkeme huzurunda hazır bulunmayan tutuksuz sanık Abdulsamet Kekeç hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Tutuklu 13 sanığın tahliye taleplerini reddeden heyet, duruşmayı 11 Şubat 2019'a erteledi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:34 Kaynak: İHA

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