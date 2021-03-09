Karlov suikastı davasında karar açıklandı - Son Dakika

Karlov suikastı davasında karar açıklandı

09.03.2021 18:11
Karlov suikastı davasında karar açıklandı, System.String[]

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik 19 Aralık 2016'da düzenlenen suikastla ilgili aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik 19 Aralık 2016'da düzenlenen suikastla ilgili aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Salih Yılmaz, Hayrettin Aydınbaş, Ahmet Kılıçarslan, Vehbi Kürşat Akalın, Hüseyin Kötüce, Şahin Söğüt, Ramazan Yücel, tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların bittiğini belirterek sanıklara son sözlerini sordu.

Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Şahin Söğüt, Ahmet Kılınçarslan ve Salih Yılmaz'a, 'anayasal düzeni ihlal' ve 'terör amaçlı kasten öldürme' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanıklar, Hüseyin Kötüce ve Vehbi Kürşat Akalın'a, 'anayasal düzeni ihlal' suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme bu sanıklara ayrıca 'terör amaçlı kasten öldürmeye yardım' suçundan 15'er yıl hapis cezası verdi.7 SANIK ÜYELİKTEN CEZALANDIRILDI  Mahkeme, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırdığı sanıklar Ramazan Yücel ve Hayrettin Aydınbaş'a 10 yıl 6'şar ay, Ayşe Söğüt ve Kaan Bülbül'e 9'ar yıl, Hasan Tunç, Sercan Başer ve Ufuk Gül'e 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Serginin organizatörü Mustafa Timur Özkan ise 'terör örgütüne bilerek yardım etmek' suçundan 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı. Mahkeme, sanıklar Yücel ve Aydınbaş'ın hükümle birlikte tutukluluk hallerinin devamına da hükmetti.

Sanıklar Doğukan Söylemez, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk, Abdulsamet Kekeç, Sefa Kurnaz ve Bilal Dereli'nin tüm suçlamalardan beraatine karar veren mahkeme, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'inde bulunduğu 9 sanığın dosyasını ayırdı.


Fetullahçı Terör Örgütü, Fethullah Gülen, Aralık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karlov suikastı davasında karar açıklandı - Son Dakika


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