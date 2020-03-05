Karlov suikastı davasında savcı esasa ilişkin görüşünü açıkladı (2) - Son Dakika

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un o sırada görevli olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin 28 sanıklı davada 5 sanığın ikişer, 3 sanığın ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istendi.

Karlov suikastına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanıklı davaya Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlarının katıldığı duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Cihat İpekçi esasa ilişkin görüşünü açıkladı.

Buna göre sanıklardan Şahin Söğüt, Ahmet Kılınçarslan, Salih Yılmaz, Hayreddin Aydınbaş ve Mustafa Timur Özkan'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Görüşte, sanıklar Karlov cinayetine ilişkin "fail" olarak değerlendirilerek haklarında "tasarlayarak öldürme" suçundan da ayrıca birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulunuldu.

Aynı sanıklar için olay sırasında yaralanan üç kişiye ilişkin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 67 yıl 6'şar ay, genel güvenliği tehlikeye sokmak suçundan da 3'er yıl olmak üzere toplamda 70 yıl 6'şar ay ayrıca hapis istendi.

Üç sanık için birer kez ağırlaştırılmış müebbet

Görüşte sanıklar Ramazan Yücel, Hüseyin Kötüce, Vehbi Kürşad Akalın'ın da "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edildi.

Savcının görüşünde bu sanıklar işlenen diğer suçlara "yardım" ile suçlanarak, Karlov'un öldürülmesine yardımdan 30'ar yıl, olay sırasında yaralanan 3 kişiye ilişkin "kasten öldürmeye teşebbüse yardım"dan 24'er yıl, genel güvenliği tehlikeye sokmak suçundan da 2 yıl 3'er ay olmak üzere toplamda 56 yıl 3'er ay hapse çarptırılmaları istendi.

Görüşte sanıklar Hasan Tunç, Ayşe Söğüt, Kaan Bülbül, Sercan Başar ve Ufuk Gül'ün FETÖ/PDY üyesi olduklarına yer verilerek, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi.

Aynı suçtan yargılanan sanıklar Doğukan Söylemez, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk, Abdulsamet Kekeç, Sefa Kurnaz ve Bilal Dereli'nin cezalandırılmalarına yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği belirtilen görüşte, bu sanıklar hakkında beraat talebinde bulunuldu.

Savcı firari sanıklar FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra Hamza Sevinç, Cemal Karaata, Cengiz Özkan, Emrullah Uslu, Burak Yusmak, Murat Tokay, Şerif Ali Tekalan ve Temel Alsancak'ın dosyalarının ise ayrılmasını istedi.

"Rusya ve Türkiye'yi sıcak çatışma durumuna getirmeyi planladılar"

Savcının görüşünde, FETÖ/PDY'nin milli güvenliği tehdit ettiğine, terör örgütü olduğuna ve diğer terör örgütleriyle iş birliği yaptığına dair Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararına yer verildi ve örgütün amacının Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm anayasal kurumlarını ele geçirmek olduğu vurgulandı.

FETÖ/PDY'nin, Türkiye'nin diğer ülkelerle ilişkilerine zarar vermek ve Türkiye'nin, büyükelçilerin dahi korunamadığı güvensiz bir yer olduğu yönünde algı oluşturmak amacıyla Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesini kararlaştırdığı belirtilen görüşte, bu kapsamda örgütün, terörist Mevlüt Mert Altıntaş'a AK Parti Genel Merkezi'nde 27 Haziran 2016'da düzenlenen 9. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programına koruma polisi kılığıyla girerek Karlov'a yönelik eylem yapması yönünde talimat verdiği kaydedildi.

Karlov'un yurt dışında bulunması nedeniyle etkinliğe katılamadığı, bu nedenle örgütün saldırıyı gerçekleştiremediği vurgulanan görüşte, "FETÖ/PDY ve arkasındaki dış güçlerin, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Karlov'a silahlı saldırıda bulunmak suretiyle iki ülkeyi olası bir sıcak çatışma durumuna getirmeyi ve 15 Temmuz 2016 öncesinde ülkemizde suikast gerçekleştirmek suretiyle kaos ortamı oluşturmayı planladıkları anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Dava, sanıklar ve avukatlarına esas hakkında savunmalarını hazırlamaları için süre verilerek ertelendi.

Karlov suikastı ve iddianame

Büyükelçi Karlov, 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide, polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş da polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Olaya ilişkin soruşturma sonucunda FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi hakkında dava açılmıştı. İddianamede, Gülen ile 16 sanığın suikastla doğrudan bağlantılı olduğu kaydedilerek, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "terör amacıyla tasarlayarak öldürme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanında "terör amaçlı tasarlayarak öldürmeye azmettirme" ve "terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından çeşitli sürelerle hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

Soruşturma kapsamında ulaşılan, biri suikastçı Altıntaş'ın örgüt içindeki "öğretmeni" Şahin Söğüt'ün eşi Ayşe Söğüt ile İzmir Polis Meslek Yüksekokulundaki eğitimi sırasında Altıntaş ile aynı "örgüt hücresi"nde yer aldığı kaydedilen 12 sanığın ise cinayetle doğrudan ilişkileri açığa çıkartılamazken, FETÖ üyesi oldukları belirlenerek "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapse çarptırılmaları talep edilmişti.

İddianamede, Karlov suikastının arkasında FETÖ'nün bulunduğu, suikastın "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere yönelik provokasyon türünde bir eylem" olduğu kaydedilmişti.

(Bitti)