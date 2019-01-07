Son Dakika Haberleri: Karlov Suikastı Davasının Görülmesine Yarın Başlanacak

Karlov Suikastı Davasının Görülmesine Yarın Başlanacak

1 saat önce

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin 13'ü tutuklu, 28 sanık yarın hakim karşısına çıkarılacak.

Karlov Suikastı Davasının Görülmesine Yarın Başlanacak, System.String[]
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin 13'ü tutuklu, 28 sanık yarın hakim karşısına çıkarılacak.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşması, Ankara adliyesinde saat 08.30'da başlayacak.

Karlov suikastına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 şüpheli yer alıyor.

İddianamede, sanıklar hakkında "anayasal düzeni ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör amaçlı tasarlayarak öldürme", "terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "terör amaçlı korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli hapis cezaları isteniyor.

Karlov'un eşi Marina Mihaylovna Karlova ile saldırıda yaralanan Anıl Değer, Leyla Gündoğan ve Anastas Zimrikaki'nin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, Karlov suikastının arkasında, 15 Temmuz darbe girişiminin faili ve aynı zamanda bir casusluk ve istihbarat örgütü olan FETÖ'nün bulunduğu, suikastın, "Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere yönelik provokasyon türünde bir eylem" olduğu belirtiliyor.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Öte yandan, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine 20 Ağustos 2018'de ateş edilmesine ilişkin 4 şüphelinin yargılandığı davanın görülmesine de Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:35 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahramankazan'da Bir Grup, Akışkan Trafikte Tekme Tokat ve Kemerlerle Kavga Etti Panjuru Kaldıran Yakınları, Talihsiz Kadının Cesedini Görünce Gözyaşlarına Boğuldu

Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Palu Ailesi Olayında Tüyler Ürperten Detay: Bacanağını Kayınbiraderine Öldürttü Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Ankara'ya Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 19:15:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karlov Suikastı Davasının Görülmesine Yarın Başlanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]