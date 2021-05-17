Karlov suikastinin planlayıcısı Cemal Karaata Kanada'da - Son Dakika

Karlov suikastinin planlayıcısı Cemal Karaata Kanada'da

17.05.2021 16:00
Karlov suikastinin planlayıcısı Cemal Karaata Kanada'da, System.String[]

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının planlayıcılarından, FETÖ firarisi Cemal Karaata'nın Kanada'da olduğu ortaya çıktı.

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının planlayıcılarından, FETÖ firarisi Cemal Karaata'nın Kanada'da olduğu ortaya çıktı. Suikastın incelenmesinde Rus yetkililerinin de yer alması nedeniyle daha fazla yakalanma endişesine kapılan Karaata'nın Kanada'ya ailesiyle kaçtığı ve bir gaybubet evinde kaldığı saptandı. Kanada hükümetinin Karaata'nın ülkede bulunduğundan haberdar olduğu ancak sessiz kaldığı iddia edildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un FETÖ üyesi Mevlüt Mert Altıntaş tarafından 19 Aralık 2016'da suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili 28 sanık hakkında açılan dava, geçen günlerde sonuçlandı. Davada 3 sanık 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanık 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Davada yargılanan FETÖ üyesi Emrullah Uslu, Hamza Sevinç, Cemal Karaata, Cengiz Özkan, Burak Yusmak, Murat Tokay, Şerif Ali Tekalan ve Temel Alsancak hakkındaki dosyalar ise ayrıldı.

Türkiye ve Rusya arasında oluşturulan ortak çalışma grubunun sıkı çalışmaları ile davada dosyası ayrılan 'Sadık/Yavuz' kod adlı Cemal Karaata'nın suikastın planlayıcılarından olduğu tespit edildi. Demirören Haber Ajansı'nın ulaştığı bilgilere göre; Kanada'da yaşayan Karaata'nın, FETÖ'cü Mevlüt Mert Altıntaş'ın tetikçisi olduğu suikastın en küçük detaylarına kadar planlandığı tespit edildi.FETÖ MAHREM YAPISININ TEMEL TAŞLARINDANCemal Karaata'nın geçmiş dönemde FETÖ/PDY mahrem yapılanması bünyesinde çok önemli görevler aldığı, özellikle MİT ve TSK gibi kritik kurumlara yönelik faaliyetler yürüterek terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in talimatlarını bizzat yerine getirdiği, itirafçıların ifadeleriyle ortaya çıktı.KANADA'YA VIP KAÇIŞ 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cemal Karaata'nın illegal yollarla Türkiye'den ayrıldığı tespit edildi. Örgütün VIP uygulaması ile özel yatla önce Yunanistan'a kaçan Karaata'nın, Kanada'da yaşadığı da itirafçı FETÖ'cülerin ifadelerinde yer aldı. Hakkında birçok suçtan yakalama kararı olan Karaata'nın Kanada'da faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Kanada'da ailesiyle birlikte yaşadığı belirlenen Cemal Karaata hakkında, Türkiye'de; 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'Tasarlayarak öldürme', 'Kasten öldürme' suçlarından yakalama kararı bulunduğu vurgulandı.GAYBUBET EVİNDE SAKLANIYOR Daha önce iletişim halinde olduğu itirafçı FETÖ üyelerinin ifadelerine göre, suikastın incelenmesinde Rus yetkililerinin de yer alması, Karaata'nın daha fazla yakalanma endişesi yaşamasına neden oldu. Karaata'nın Kanada'da bir gaybubet evinde saklandığı ve faaliyetlerini buradan yürüttüğü belirtildi. KANADA'DAN TROLLÜK YAPIYOR FETÖ'cü Cemal Karaata'nın 'fuatavni' hesabının yöneticilerinden firari 'Semih' kod adlı Uğur Nurcan'ın da faaliyetlerine destek verdiği ortaya çıktı. Karaata'nın Uğur Nurcan ve örgüt tarafından kurulan ekiple 'iskenceraporu' isimli Twitter hesabı üzerinden Türkiye'ye karşı asılsız iddialara katkı sağlayan en önemli isimlerden biri olduğu belirlendi. 'VİYANA SÖZLEŞMESİNE KARŞI BİR TUTUM' OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

DHA'ya bilgi veren kaynaklar, Kanada hükümetinin Karaata'nın ülkedeki varlığından haberdar olduğu, faaliyetlerine sessiz kaldığını iddia etti. Rus Büyükelçi Karlov suikastının azmettiricisi olan Karaata'nın Kanada hükümetince yakalanmamasının uluslararası barış ve güvenliği sağlamak için tüm devletlerin kabul ettiği Viyana Sözleşmesi'ne de karşı bir tutum olduğu değerlendirmesi yapıldı.


Karlov suikastinin planlayıcısı Cemal Karaata Kanada'da
Karlov suikastinin planlayıcısı Cemal Karaata Kanada'da

Fetullahçı Terör Örgütü, Kanada, Ankara, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karlov suikastinin planlayıcısı Cemal Karaata Kanada'da - Son Dakika


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