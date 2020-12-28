Karlova Belediyesi ilçedeki kaldırım ve caddeleri ışıklarla renklendirdi - Son Dakika

Karlova Belediyesi ilçedeki kaldırım ve caddeleri ışıklarla renklendirdi

28.12.2020 11:07
Karlova Belediyesi ilçedeki kaldırım ve caddeleri ışıklarla renklendirdi, System.String[]

Karlıova Belediyesi üstyapı çalışmaları kapsamında ilçenin tüm caddelerinde aydınlatma direklerini yaptı.

Karlıova Belediyesi üstyapı çalışmaları kapsamında ilçenin tüm caddelerinde aydınlatma direklerini yaptı.

Özel tasarım ledli aydınlatma direklerini, şık ve modern tasarımlarıyla ilçedeki cadde ve yolları süsleyen belediye, toplamda 125 iki taraflı led şeklinde olan aydınlatma direkleriyle, hem yol hem de kaldırımları aydınlatı.

Konu hakkında yazılı açıklama yapan Belediye Başkanı Veysi Bingöl, "Karlıova halkıyla birlikte hayalini kurduğumuz hizmetleri tek tek hayata geçiriyoruz. En başında da söz verdiğimiz gibi sözümüzü yerine getiriyor ve ilçemizi layık olan yere getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Led ışıkların ilçeye canlılık kattığını belirten esnaf Numan Uzun ise "Daha önce ilce caddesinde otrada bir direk ve o direkle aydınlık verilmeye çalışıyordu. Ama şimdi bu direklerin dikilmesiyle caddelerimizi renklendi. İnşallah buna benzer daha güzel hizmetler olur." şeklinde konuştu.

Karlıova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karlova Belediyesi ilçedeki kaldırım ve caddeleri ışıklarla renklendirdi - Son Dakika


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