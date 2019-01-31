Karma Dövüş Sanatlarına Türk Yorumu

Avrupa'nın önde gelen organizasyonlarından olan Almanya MMA Şampiyonluğu (GMC), 2 Şubat gecesi Bilgehan Demir ve Mutlu Akın'ın yorumuyla sporseverleri ekranları başına kilitlemeyi bekliyor.

Avrupa'nın önde gelen organizasyonlarından olan Almanya MMA Şampiyonluğu (GMC), 2 Şubat gecesi Bilgehan Demir ve Mutlu Akın'ın yorumuyla sporseverleri ekranları başına kilitlemeyi bekliyor.



Dünya'nın nefesini tutarak takip ettiği Karma Savaş Sanatlarına (MMA) bu yıl Almanya'nın Hamburg kenti ev sahipliği yaparken usta sunumuyla Bilgehan Demir'in eşliğinde müsabaka yorumcusu Mutlu Akın da geceye renk katacak. Dünya'da hızla büyüyen organizasyon, MMA unvan maçında İrlandalı dövüşçü Conor McGregor'u mağlup ederek ilk Müslüman şampiyon olan Khabib Nurmagomedov ile birlikte seyirci kitlesini arttırdı.



Türk sporseverlerinin de merakla beklediği organizasyon, 4 Türk sporcunun katılımıyla heyecan kazanmış durumda. MMA'i Türkiye'ye tanıtan ve konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Nilüfer Gençlik Spor İlçe Müdürü ve HangaarGym kurucusu Mutlu Akın, "Bu yıl Hamburg'da olacak müsabakayı Bilgehan Demir ile birlikte yorumluyoruz. MMA Dünya'daki en önemli spor organizasyonlarından biri. Bizim için daha büyük bir önemi var. 2 Şubat Cumartesi gecesi gerçekleşecek olan organizasyonda 4 Türk sporcu yarışıyor ve bunlardan biri Ömer Solmaz, unvan maçına çıkmak için orada olacak. Biz de heyecanla beklediğimiz unutulmaz geceye yorum katacağız" dedi. - BURSA

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