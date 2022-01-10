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Karma Grup'tan gıda mevzuatında 25 yıllık tecrübe ile global destek - Son Dakika

Karma Grup'tan gıda mevzuatında 25 yıllık tecrübe ile global destek

10.01.2022 10:38
Karma Grup'tan gıda mevzuatında 25 yıllık tecrübe ile global destek

Karma Grup Regülasyon Bölüm Koordinatörü Didem Altuntaş, müşterilerinin AB ve diğer pazarlarda gıda yönetmeliklerine uymalarına yardımcı olmak için değerli, kapsamlı ve güvenilir bilgi ve danışmanlık hizmeti sunduklarını bildirdi.

Karma Grup Regülasyon Bölüm Koordinatörü Didem Altuntaş, müşterilerinin AB ve diğer pazarlarda gıda yönetmeliklerine uymalarına yardımcı olmak için değerli, kapsamlı ve güvenilir bilgi ve danışmanlık hizmeti sunduklarını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Karma Grup'un, gıda mevzuatında 25 yılı aşkın tecrübesi ile uluslararası ticarette firmaların gıda etiketlerinin hazırlanması ve yorumlanmasında uzmanlaştığı belirtildi.

İhracat yaparken hedef ülkenin mevzuat ve yönetmelikleri doğrultusunda etiket içeriğinin hazırlanmasının ticari açıdan ciddi önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, "Uluslararası pazarda yasal gereklilikleri takip, ülke içinde mevzuat desteği ile gıda üreticilerimizin güvenle hizmet aldıkları kurum olmamızın en önemli nedeni güçlü kadromuz ve saygın global kurumlarla iş birliklerimizdir." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karma Grup Regülasyon Bölüm Koordinatörü Didem Altuntaş, birçok firmanın gümrükte yasal sorunlar yaşamadan ticaretini sürdürmesine destek olduklarını belirterek, "AB ve uluslararası gıda ve içecek mevzuatının yapısı dünya çapında önemli ölçüde farklılık gösterir. Müşterilerimizin AB ve diğer pazarlarda gıda yönetmeliklerine uymalarına yardımcı olmak için değerli, kapsamlı ve güvenilir bilgi ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, İhracat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Karma Grup'tan gıda mevzuatında 25 yıllık tecrübe ile global destek - Son Dakika
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