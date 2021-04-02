Karma Valorant kadrosu Orgless5 organizasyon arıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Karma Valorant kadrosu Orgless5 organizasyon arıyor

02.04.2021 00:23
Karma Valorant kadrosu Orgless5 organizasyon arıyor

Orgless5 (0rgless5) Valorant takımı organizasyon arıyor! Orgless5 ekibi 5 yetenekli oyuncu tarafından turnuvalarda boy göstermek amacıyla kurulmuş bir oluşumdur. Kadro Turkish Pro - Legends grubunda mücadele eden oyunculardan oluşuyor.

Oyuncuların kendini göstermek ve büyük organizasyonların dikkatini çekmek için kurduğu karma Valorant kadrosu, espor arenasına VCT Türkiye Aşama 1 Challengers 3 turnuvasıyla giriş yaptı. Başarılı oluşum ilk turnuvalarında son 16 turuna kadar yükselme başarısı göstermişti.

Orgless5 kadrosu katıldıkları ikinci turnuvada şampiyon olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başarılı ekip Turkish Pro 5v5 Topluluk Turnuvası'nda sadece 1 harita kaybederek şampiyonluğa ulaşmıştı. Finalde BELEAGUERS takımını 2-1 yenerek turnuvayı şampiyon tamamlamıştı.

Karma kadro son olarak VCT Türkiye Aşama 2 Challengers 1 turnuvasında son 128 turunda fastPay Wildcats takımına yenilerek turnuvaya veda etti.

Hala kendilerine bir destek bulamayan takım yaptığı paylaşımla organizasyon arayışında olduklarını duyurdu. Yapılan paylaşımda takımın VCT 2. Aşama ve sonrası için organizasyon arayışı içinde olduğu belirtildi.

Kadroyla çalışmak isteyen organizasyonların contactorgless@gmail.com mail adresi üzerinden ya da Twitter hesaplarına direkt mesaj atarak iletişime geçmeleri gerekiyor.

ORGLESS5 VALORANT KADROSU

VINDICARE

SNAPS

STURNN

OPGLAWYERS

SHERX

Playerbros ekibi olarak oyunculara başarılar diliyoruz. En kısa zamanda bir organizasyon bulmalarını temenni ediyoruz.

YORUMLAR
500
Nazilli'nin alt yapısı güçleniyor Nazilli'nin alt yapısı güçleniyor
Kaynak: Playerbros

valorant, Şampiyon, Türkiye, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Karma Valorant kadrosu Orgless5 organizasyon arıyor - Son Dakika

Bu haber Playerbros tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Playerbros tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Playerbros kurumudur.

Son Dakika
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 01:45:18. #1.13#
SON DAKİKA: Karma Valorant kadrosu Orgless5 organizasyon arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement