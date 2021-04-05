Karmalinovskaya Rüzgar Santrali, toptan elektrik ve kapasite satış pazarına girdi

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un inşa ettiği Karmalinovskaya Rüzgar Santrali, 1 Nisan itibariyle toptan elektrik ve kapasite pazarına elektrik sağlamaya başladı.

Stavropol bölgesinde bulunan Karmalinovskaya Rüzgar Santrali, toplam 60 MW kurulu güce sahip 24 rüzgar türbininden oluşuyor. Santralde kullanılan ekipmanların üretim sürecinde, Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı düzenlemeleri uyarınca yüzde 68 oranında yerel kaynaklardan yararlanıldı.

Rosatom'un rüzgar enerjisindeki tasarım ve inşaat enerji mühendisliğinden rüzgar santralinin işletilmesine kadar tüm yetkinliklerinin yönetimini yapan NovaWind A.Ş.'nin Genel Müdürü Alexander Korchagin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2020 yılında Volgodonsk'taki rüzgar türbini bileşenlerinin ve montajlarının seri üretimi tam kapasitesine ulaştı. Karmalinovskaya Rüzgar Enerjisi Santrali, halihazırda tamamen Rusya'da üretilen ekipmanlarla donatılmıştır. Bu projeyi uygularken gerekli olan yerelleştirme seviyesini artırdık. Etkin tedarik zinciri ve yerel üretim sayesinde, ekipman ve hizmetlerin ihracatını daha da derinleştirmek için yeni yenilenebilir enerji destek programının (kapasite tedarik sözleşmesi 2.0) gerekliliklerini yerine getirmeye hazır olduğumuzu emin bir şekilde söyleyebilirim."

Rosatom, Stavropol ve Rostov bölgelerinde 3 alanda daha rüzgar santrali inşa edecek. Kurum, bu santrallerin planlarını da uygulamaya geçirdi. Rosatom'un, toplam kapasitesi yaklaşık 1,2 GW (Giga Watt) olacak bu rüzgar santrallerini 2024 yılına kadar devreye alması bekleniyor. - MERSİN