Son Dakika Haberleri: Karmod Avrupa'ya ihracatını artırıyor
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Karmod Avrupa'ya ihracatını artırıyor

38 dakika önce

Avrupa ülkelerine ihracatını artıran Karmod, son bir yılda 14 farklı Avrupa ülkesine ihracat gerçekleştirdi.

Karmod Avrupa'ya ihracatını artırıyor, System.String[]

Avrupa ülkelerine ihracatını artıran Karmod, son bir yılda 14 farklı Avrupa ülkesine ihracat gerçekleştirdi.

Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, son bir yılda Avrupa'ya yönelik ihracatını hem ülke hem de proje bazlı artırdı. Firma, son bir yılda 14 farklı Avrupa ülkesine ihracat yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Çankaya, özellikle son 5 yılda Avrupa ülkelerine ihracatı artırmaya yönelik yaptıkları planlamaların olumlu sonuçlarını almaya başladıklarını bildirdi.

Sürdürülebilir kalite ve çevre dostu üretim anlayışının Avrupa pazarında önemli olduğunu aktaran Çankaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Karmod olarak 110'un üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısı sağladık. Mevcut başarımızı sürdürmekle birlikte özellikle Avrupa ülkelerine ihracatı artırma yönünde bir stratejimiz olmuştu. Bu doğrultuda planlamalarımızı yaptık.

Çalışmalarımızın meyvesi olarak son bir yılda 14 farklı Avrupa ülkesine yapılarımızı ihraç etme başarısı gösterdik. Bu dönemde aynı coğrafyada tamamladığımız yapı proje sayısı 47 oldu. Kıta genelinde ülke sayımızı da 20'nin üzerine çıkarmış olduk. Özellikle vurgulamak isterim ki İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda yapılarımızı en çok tercih eden ülkeler arasında yer alıyor. Sürdürülebilir kalite ile beraber çevre dostu üretim anlayışını sağladığınızda bu ülkelerdeki üreticilerle bile rekabet etmeniz hiç zor değil."

Çankaya, son bir yılda Avrupa genelinde gerçekleştirdikleri projelerde ofis yapılarıyla beraber mesken amaçlı kullanımların öne çıktığın kaydederek, büfe ve güvenlik kabin yapılarının bu ürünleri takip ettiğini bildirdi.

Son olarak Malta'da okul projesini tamamlayarak teslim ettiklerini aktaran Çankaya, bugün itibarıyla Danimarka, İzlanda ve Fransa'da ofis yapı kurulumlarının devam ettiğini kaydetti.

Çankaya, İhracat, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:30 Kaynak: AA
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