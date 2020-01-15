Karmod, Dakar Business Center'e şantiye ofisi kurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karmod, Dakar Business Center'e şantiye ofisi kurdu - Son Dakika

Karmod, Dakar Business Center'e şantiye ofisi kurdu

6 saat önce

Karmod, Batı Afrika ülkelerinden Senegal'in başkenti Dakar'da inşa edilecek Business Center'in yapım aşamasında kullanılmak üzere ofis binası kurdu.

Karmod, Dakar Business Center'e şantiye ofisi kurdu, System.String[]

Karmod, Batı Afrika ülkelerinden Senegal'in başkenti Dakar'da inşa edilecek Business Center'in yapım aşamasında kullanılmak üzere ofis binası kurdu.

Açıklamada, şirketin Dakar Business Center'e şantiye ofis binası kurmasına ilişkin görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, Yeni Nesil Konteyner yapılarının hızlı kurulumu ve ergonomisiyle dünya genelinde önemli projelerin şantiye ofis tercihi olduğunu dile getirdi.

Tamamlandığında iş dünyası adına ülkenin önde gelen merkezi olacak Dakar Business Center projesi için 498 metrekare büyüklükte üç katlı ofis binasını 10 günde kullanıma hazır kurulumla teslim ettiklerini belirten Öztürk şunları kaydetti:

"Yapılarımızı uluslararası nakliye standartlarında demonte olarak İstanbul'daki modern tesislerimizde ön üretimle hazırlıyoruz. Proje ülkesine sevk edilen ürünlerimiz ekiplerimizle kısa sürelerde kurulum yapılarak teslim ediliyor. Yeni Nesil Konteyner yapılarımız maksimum genişlikte ferah mekan sunumu, sandviç panel sistemin sağladığı yüksek yalıtım gibi avantajlarıyla şantiye projelerinin ilk tercih ettiği ofis çözümleri arasında yer alıyor.

Dakar projesi kapsamında hazırladığımız 27 adet konteyner ünitesi her katta 9 adet ünite kullanılarak kurulum yapıldı. Yapı içerisinde proje yönetici odası, teknik ofisler, toplantı odaları, proje tanıtım salonu gibi bölümler bulunuyor. Ofis yapımızla birlikte 150x150 ve 150x215 ölçüdeki 8 adet güvenlik kabinini de aynı projede kullanılmak üzere teslim ettik."

Senegal, Afrika, Dakar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aslanların arasına düşen eşek sürüsü, ağır kayıp verdi
Yüzde 100 elektrikli yerli ve mili yeni nesil hizmet araçları fuarda tanıtıldı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi!

Son Dakika Haberleri
21:58 Meksika'da gizli mezarda 5 ceset bulundu - Son Dakika
21:56 Konya, kendi ekosistemini "şehir coin" ile kuracak - Son Dakika
21:52 Putin'in Federal Meclise hitabı, hükümete istifa getirdi - Son Dakika
21:50 Şans Topu çekildi (1) - Son Dakika
21:48 Uluslararası Basın Enstitüsünden AA çalışanlarını gözaltına alan Mısır'a kınama - Son Dakika
21:13 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 22:01:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karmod, Dakar Business Center'e şantiye ofisi kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]