Karmod'dan Harmanlı Mülteci Kampı'na 400 tonluk fiberglas su tankı

Karmod tarafından Bulgaristan'daki Harmanlı Mülteci Kampı'nda kullanılmak üzere toplam 400 tonluk fiberglas su tankı üretim yapılarak ülkeye gönderildi.

Karmod'dan yapılan açıklamada depolama tanklarının çoğunlukla Suriyeli sığınmacıların kaldığı kampın su ihtiyacının karşılanması amacıyla hazırlanan arıtma ve dinlendirme tesisinde kullanılacağı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Üretim Müdürü Talay Öztürk, firma olarak çok amaçlı yapılarla beraber farklı tonajlarda sıvı depolama tankları üretimi de gerçekleştirdiklerini kaydederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Proje kapsamında birbirine bağlantılı her biri 80 tonluk 5 üniteli toplam 400 ton büyüklüğe sahip depolama tanklarını 20 gün gibi bir sürede tamamladık. Toprak altı kullanım şartlarına özel hazırlanan ürünlerimiz cam elyaf takviyeli polyester reçine katmanları kullanılarak yüksek darbe dayanımına sahip duruma getirildi. Su depolarımızın önemli bir avantajı metallere göre paslanma ve çürüme yapmaz uzun dayanım içermesidir. Toprak altı ortamda güneş ışınlarına maruz kalmadığından suyu ilk günkü tazeliğinde muhafaza eder. Sıvı depolarımızda polyester, polietilen ve paslanmaz metal olmak üzere üç ayrı ham maddeden ürettim gerçekleştiriyoruz. Polyester sıvı tanklarımızda tek ünitede 100 tona kadar varan büyüklükte üretimimiz bulunuyor. Polietilende standart olarak 50 litreden başlayarak 25 tona kadar çıkabiliyoruz. Paslanmaz depoda daha çok mekana özel tonajlara hizmet veriyoruz. Genel projelerin yanı sıra Karmod olarak inşa ettiğimiz toplu konut, sosyal tesis, askeri tesis gibi yapı projelerimizin atık veya temiz su depolama tanklarını üreterek yerinde kurulumunu gerçekleştiriyoruz."