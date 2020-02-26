Karmod'dan Libya'ya 88 mobil okul - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Karmod'dan Libya'ya 88 mobil okul - Son Dakika Ekonomi

Karmod'dan Libya'ya 88 mobil okul

7 saat önce

Karmod, 88 adet mobil okuldan oluşan projenin üretimini tamamlayarak Libya'ya gönderdi.

Karmod'dan Libya'ya 88 mobil okul, System.String[]

Karmod, 88 adet mobil okuldan oluşan projenin üretimini tamamlayarak Libya'ya gönderdi.

Şirketten yapılan açıklamada, ülkenin eğitim-öğretimdeki okul açığının kapatılması adına mobil konteyner okul yapılarının tercih edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Satış Koordinatörü Vusal Necmettin, güvenli yapı sistemiyle depreme dayanıklı okul projelerini kısa sürelerde tamamlayabildiklerini vurguladı.

Okul yapılarında çelik sistemle beraber yeni nesil konteyner modelleriyle klasik mimariye önemli alternatif getiren uzun ömürlü binalar hazırladıklarını belirten Necmettin, "Yapı güvenliğiyle beraber yalıtım değeri yüksek, uzun ömürlü binalarımızın klasik yapı sistemlerine göre öne çıkan avantajı, kısa sürede teslim edilebiliyor olması. Acil okul ihtiyaçlarının karşılanmasında bu özellik önemli kolaylık sunuyor. Örneğin, geçtiğimiz yıl sonunda Sultangazi'de 19 derslikli iki katlı çelik okulu 72 günde teslim ettik. Yine önceki yıl Fransa'da eski binası selde hasar gören Simone Veil okulunun 10 derslikli yeni binasını 40 günde tamamladık." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, 88 adetlik mobil okulun üretimi, 15 günde tamamlandı. Her biri 32 metrekarelik mobil derslikler, eğitim-öğretimde acil ihtiyaç duyulan bölgelere yerleştirilecek.

Libya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:40 Kaynak: AA
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