Karmod'dan Malta'da konteyner ofis

Karmod, Malta'da İş Kuleleri inşaat projesinde çalışacak teknik ekibin kullanımı için konteyner ofis binası kurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod yeni nesil konteyner, Akdeniz'de ada ülkesi Malta'nın Birkirkara şehrinde dört iş kulesini barındıran Quad Business Towers projesinde ofis binası olarak tercih edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, üretimini yaptıkları yeni nesil konteyner yapıların kalite standardı ve pratik kurulumuyla zamanla yarışan önemli projelerin şantiye ofis tercihi olduğunu vurguladı.

Quad Business Towers projesi için 164 metrekare büyüklükteki ofis binasını 3 gün gibi kısa sürede kullanıma hazır kurulumla teslim edebildiklerini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Karmod'a özgü yeni nesil konteyner ürünümüz, tamamen vidalı ve geçmeli sistemiyle demonte olarak dünyanın her bölgesine kolay nakliye avantajıyla sevk edilebiliyor. Yapı sisteminin verdiği avantajla yerinde kısa sürede kurulum yapabiliyoruz. Bu projemizde 12 üniteli 164 metrekare büyüklükteki ofis binasını vinç yardımıyla iki kişilik ekibimizle 3 günde kullanıma hazır hale getirdik.

İki katlı ofis binamızın her aşamasında Avrupa şartlarında yapı güvenliği, yalıtım ve iş güvenliği standartları titizlikle uygulandı. Konteyner ofis binamızın 44 bin metrekare büyüklükteki her biri 19'ar katlı 4 İş Kulesine sahip Quad Business Towers gibi önemli bir projenin inşa süresini yürütecek teknik ekiplerce kullanılacak olması, Karmod olarak bizim için ayrı bir gurur olduğunu vurgulamam gerekir."